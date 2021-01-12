تكنولوجيا: سماعة Jabra Elite 85t اللاسلكية تتوفر بإختيارات جديدة في الألوان #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Jabra عن جلب إختيارات إضافية لألوان سماعة Elite 85t اللاسلكية، حيث تقدم Jabra السماعة اللاسلكية الآن بعدد 4 من الإختيارات الجديدة.

أكدت شركة Jabra في وقت سابق على خططها لإطلاق ألوان جديدة لسماعة Elite 85t اللاسلكية، واليوم تتوفر بالفعل الإختيارات الجديدة بألوان الاسود، والذهبي، البيج مع النحاسي، وأيضاً الرمادي، كما تنطلق السماعة اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

أيضاً إلى جانب ميزة إلغاء الضوضاء النشطة في سماعة Elite 85t اللاسلكية، تتميز السماعة بتصميم قوي وصغير الحجم قابل للتعديل، كما تدعم ضبط الصوتيات بكفاءة أكبر من خلال تطبيق Sound+ للتجربة المفضلة للمستخدم.

وتدعم سماعة Elite 85t عمر شحن يصل إلى 5.5 ساعة، أو 25 ساعة مع حافظة الشحن، كما تتوفر السماعة اللاسلكية بسعر 230 دولار.

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