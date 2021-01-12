تكنولوجيا: Sensel تكشف عن تقنية جديدة في لوحة لمس لدعم أجهزة الحاسب المحمول #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Sensel عن تقنيتها الجديدة في لوحة لمس صممت لدعم مستخدمي أجهزة الحاسب المحمول بنظام ويندوز، والتي تنطلق بعنوان Morph وتصميم كبير الحجم.

يمكن للوحة لمس Morph المقدمة من Sensel أن تقدم الدعم للمستخدمين في تحرير الفيديو، أو إبتكار الموسيقى، أو الرسم أيضاً، كما تتميز لوحة اللمس بتصميم من السيليكون.

وتقدم لوحة اللمس Morph تجربة جيدة في دعم المستخدمين، كما تأتي لوحة اللمس كجزء من نظام Direct Drive Haptics، الذي يدعم لوحة اللمس بمستويات مختلفة من الضغط وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم.

كما تأتي لوحة اللمس بعدد من الإعدادات المسبقة في مستويات الضغط التي تبدأ من النقرات الخفيفة إلى النقرات القوية، ويأتي النموذج الأولى للوحة اللمس بملمس زجاجي دقيق يحاكي لوحة اللمس في جهاز Dell XPS 15.

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