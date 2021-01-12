تكنولوجيا: GM تكشف عن شاحنات توصيل كهربائية تدعم قطع مسافة 250 ميل #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جنرال موتورز عن شاحنات توصيل كهربائية خلال فعاليات CES للعام 2021، حيث تأتي الشاحنة كجزء من خطط الشركة لإدارة خدمات لوجستية وفقاً لتصريحات سابقة من الشركة.

بدأت شركة جنرال موتورز خدمة BrightDro اللوجستية مؤخراً، والتي تعد منصة تستهدف أعمال التسليم عبر شاحنات كهربائية مطورة من الشركة، ولقد كشفت الشركة خلال فعاليات CES عن تصميم الشاحنات الجديدة التي تنطلق في هذه الخدمة لاحقاً.

ولقد إستعرضت الشركة خلال فعاليات CES للعام 2021 اثنان من الشاحنات الكهربائية التي تضم بطاريات Ultium من الشركة، والتي تنطلق إلى الطرق لاحقاً هذا العام.

ومن المتوقع أن تقدم جنرال موتورز آلاف الشاحنات الكهربائية لخدمة BrightDrop خلال السنوات القادمة، حيث تتوقع الشركة أن تصل لإنشاء متجر إلكتروني متكامل من خلال منصة BrightDrop، على أن تتكامل تجربة الشركة من خلال برمجيات ووخدمات أحرى خلال الفترة القادمة.

ويمكن لشاحنات التوصيل الكهربائية أن تدعم سرعة 3 ميل في الساعة، وتتضمن الشاحنات مجموعة من الأرفف القابلة للتعديل، وأبواب تحاكي الخزانات داخل الشاحنة، ويمكن لحمولة الشاحنة أن تصل إلى 90.91 كجم من البضائع.

كما تأتي شاحنة EV600 بميزة قطع مسافة 250 ميل في الساعة، وتدعم حمولة 4545.45 كجم من البضائع، مع معدل شحن 170 ميل في الساعة، مع شاحن بقدرة 120 كيلو وات، على أن يبدأ الإنتاج الضخم للشاحنة في نهاية 2021.

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