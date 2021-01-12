تكنولوجيا: لوريال تطلق تقنية Rouge Sur Mesure الجديدة لصناعة أدوات التجميل في فعاليات #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت لوريال تقنية جديدة لصناعة أدوات التجميل في المنزل، حيث قدمت في فعاليات CES للعام 2021 “Perso Smart Skincare” الذي يتيح تركيب آلاف الظلال من أحمر الشفاه في المنزل.

كشفت L’Oreal عن نموذج أولي لصانع أحمر الشفاه في معرض CES السابق، وفي فعاليات معرض CES هذا العام عادت شركة لوريال لتستعرض تقنية “Perso Smart Skincare” في الإصدار النهائي المجهز للبيع في الأسواق.

وتنطلق التقنية الجديدة للبيع بعلامة Yves Saint Laurent التجارية، لكن كبديل لتركيب منتجات العناية بالبشرة المختلفة، تعمل Rouge Sur Mesure على التركيز على صناعة وتركيب أحمر الشفاه في المنزل.

وتقدم لوريال تقنية Rouge Sur Mesure بسعر 299 دولار، مع مجموعة من الخراطيش التي تحتوي على ألوان مختلفة من أحمر الشفاه المطور من الشركة، حيث يعمل الجهاز بتقنية الذكاء الإصطناعي لدعم إبتكار آلاف الظلال من ألوان أحمر الشفاه، كما يمكن للجهاز أن يدعم إبتكار الظلال الأنسب والتي تتوافق مع ألوان الأزياء.

المصدر

اعلان





