تكنولوجيا: Formlabs تطور Castable Wax 40 لطباعة المجوهرات ثلاثية الأبعاد #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت Formlabs قوالب Castable Wax 40 الجديدة التي تدعم طباعة ثلاثية الأبعاد للمجوهرات، حيث كشفت الشركة عنها خلال فعاليات CES للعام 2021.

تأتي قوالب Castable Wax 40 الجديدة بمرونة أعلى لدعم عملية سلسة في الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتستهدف القوالب الجديدة تصميم المجوهرات بشكل خاص، حيث تأتي قوالب Castable Wax 40 بتصميم من الشمع بنسبة 40% لدعم سكب المعادن بداخلها للطباعة ثلاثية الأبعاد.

ولقد طورت قوالب Castable Wax 40 الجديدة بالتعاون بين Formlabs و Rio Grande ومعهد Gemological في الولايات المتحدة، وذلك بهدف تطوير قوالب شمعية مميزة لطباعة المجوهرات.

ومن المقرر أن تدعم القوالب الجديدة تطوير مادة مطبوعة لدعم المصممين في إضافة تفاصيل دقيقة للمجوهرات ثلاثية الأبعاد، والتي تأتي بآداء أفضل في الهياكل المميزة بالحجم الأكبر.

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