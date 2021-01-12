بخطوات بسيطة.. كيفية نقل محادثات مجموعات «واتساب» إلى «سيجنال»

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار قرار "واتساب" الأخير بتعديل شروط الخدمة وسياسة الخصوصية جدلاً واسعاً حول العالم، خاصة مع الحديث عن استخدام بيانات المشتركين في تطبيق المراسلة الأشهر في العالم لأغراض تجارية.

ودفع القرار الملايين من مشتركي "واتساب"، منهم شخصيات شهيرة مثل إيلون ماسك وجاك دوراسي، إلى الانتقال إلى تطبيقات بديلة مثل "سيجنال".

ويواجه الكثير من المتحولين إلى التطبيقات البديلة لتطبيق واتساب مشكلة نقل المحادثات بين التطبيقات.

وقام مسئولو "سيجنال" بتوفير طريقة سهلة للغاية تتيح للمستخدمين نقل محادثات مجموعات "واتساب" بسهولة وفي خطوات معدودة.

وفيما يلي طريقة نقل محادثات مجموعات "واتساب" إلى تطبيق ”سيجنال"، بحسب ما ذكر موقع "إرم نيوز":

– بعد تثبيت تطبيق (Signal) في هاتفك، قم بفتحه، ثم اضغط على النقاط الثلاث في أعلى الزاوية اليمنى من شاشة التطبيق.

– اضغط على خيار ”إنشاء مجموعة“ (Create a Group) واختر اسما للمجموعة التي تم إنشاؤها وأضف جهات الاتصال المطلوبة.

– افتح المجموعة التي أنشأتها، ثم اضغط على النقاط الثلاث في أعلى الجهة اليمنى من شاشة التطبيق.

– اضغط على خيار ”الإعدادات“ (Settings) ثم في النافذة التي تظهر لك، اضغط على خيار ”رابط المجموعة“ (Group Link).

– استبدل الزر الذي بجوار خيار ”رابط المجموعة“ (Group Link) إلى وضع التشغيل، وفي النافذة نفسها بعد تبديل الزر، اضغط على خيار ”مشاركة“ (Share) بالأسفل.

– في تطبيق ”واتساب“، افتح المجموعة التي تريدها ثم الصق الرابط الذي قمت بنسخه في مربع الكتابة.

– هنا يمكن لأي شخص لديه حق الوصول إلى هذا الرابط، الانضمام مباشرة إلى المجموعة التي أنشأتها في تطبيق ”سيغنال“ (Signal).