Netgear تعلن عن جهاز توجيه ثلاثي الموجات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 06:07 مساءً - مقابل 600 دولار، أعلنت شركة Netgear في CES 2021 عن Nighthawk RAXE500، وهو جهاز توجيه لاسلكي ثلاثي الموجات داعم لمعيار Wi-Fi 6E، ويستفيد استفادة كاملة من نطاق 6 جيجاهرتز.

وتبث أجهزة التوجيه اللاسلكية الداعمة لمعيار Wi-Fi 6E، مثل Nighthawk RAXE500، النطاق عبر مدى 6 جيجاهرتز، بالإضافة إلى خدمة النطاقين 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز التي يمكن لمعظم الأجهزة استخدامها.

وتدعم مجموعة من الأجهزة التي جرى كشف النقاب عنها في معرض CES 2021 معيار Wi-Fi 6E، ونتيجة لذلك، يمكن لأجهزة التوجيه الجديدة، مثل Nighthawk RAXE500، توفير نطاق ترددي غير مقيد للأجهزة.

وليس ذلك فحسب، بل يمكن للأجهزة المتصلة عبر 6 جيجاهرتز تجنب الانقطاعات من العديد من الأجهزة المنزلية الأخرى التي تعمل عبر نطاقات 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز المزدحمة.

ويجب أن يوفر جهاز التوجيه هذا بعض إشارات الشبكة اللاسلكية السريعة جدًا AXE11000، وتدعي Netgear أن هذا الجهاز يمكنه تجاوز سرعات جيجابت للأجهزة المحمولة، وأن لديه إجمالي إنتاجية يبلغ 10.8 جيجابت في الثانية عبر الاتصال اللاسلكي.

ويتميز Nighthawk RAXE500 الجديد بخمسة منافذ جيجابت ومنفذي USB 3.0 في الخلف، وهو يدعم سرعات جيجابت المتعددة عبر مودم DOCSIS 3.1 المتوافق.

ولدى Netgear بعض الإعلانات الأخرى ضمن CES 2021، بما في ذلك النسخة غير المقفلة من نقطة الاتصال المحمولة Nighthawk M5 5G الداعمة لمعيار Wi-Fi 6.

وبحسب الشركة، فإن البطارية الداخلية لنقطة الاتصال المحمولة يمكن أن تدوم لمدة تصل إلى 13 ساعة، أو يمكن تشغيلها موصولة عبر منفذ USB-C الخاص بها.

وبالإضافة إلى العمل بصفتها موجهًا لاسلكيًا يمكنه الاتصال بما يصل إلى 32 جهازًا لاسلكيًا في وقت واحد، يمكن استخدام نقطة الاتصال بصفتها مودم 5G عن طريق توصيلها بالموجه اللاسلكي عبر منفذ Ethernet الخاص بها.

وتصل نقطة الاتصال المحمولة Nighthawk M5 5G الداعمة لمعيار Wi-Fi 6 إلى أمريكا الشمالية في النصف الأول من عام 2021 بسعر 970 دولار.

ولدى Netgear منتجان جديدان آخران تم إلغاء قفلهما ويدعمان شبكة الهاتف المحمول عبر بطاقات SIM، وهما مودم LM1200 وجهاز Nighthawk LAX20.

ويبلغ سعر مودم LM1200 نحو 150 دولار، وهو يقبل شريحة 4G LTE، ويدعم سرعات CAT4 – التي تصل إلى 150 ميجابت في الثانية، وسيكون متاحًا في وقت لاحق من هذا الشهر.

بينما إذا كنت تريد جهاز توجيه لاسلكي داعم لمعيار Wi-Fi 6 ويقبل بطاقة 4G LTE SIM، فقد يكون جهاز Nighthawk LAX20 الذي يبلغ سعره 300 دولار هو الحل بالنسبة لك.

وبالإضافة إلى دعم الاتصالات اللاسلكية، فإن جهاز Nighthawk LAX20 أسرع في الاتصالات السلكية من LM1200 بسرعات CAT6 – التي تصل إلى 300 ميجابت في الثانية.