تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن رقاقة معالج Exynos 2100 بدقة تصنيع 5 نانومتر #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج رسمياً عن رقاقة معالج Exynos 2100 المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر، والتي تأتي بآداء أفضل في وحدة المعالجة بنسبة 30%، وتحسينات في كرت الشاشة بنسبة 40%، كما تتضمن شريحة مودم 5G.

تعد رقاقة Exynos 2100 أول إصدارات سامسونج من رقاقات المعالج المميزة بشريحة مودم 5G مدمجة، كما تعد الإصدار الثاني من رقاقات المعالج المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر بمعمارية EUV.

يرتكز معالج Exynos 2100 على أنوية ARM لدعم الرقاقة بأفضل آداء، حيث تضم الرقاقة أنوية Cortex-X1 بسرعة 2.9 GHz، مع 3 من أنوية A78، مع 4 من أنوية A55 لدعم الكفاءة، كما تؤكد سامسونج على أن الرقاقة تأتي بآداء أسرع بنسبة 30% في تعدد المهام مقارنة بمعالج Exynos 990.

وتدعم عملية تصنيع رقاقة Exynos 2100 تحسين الآداء مع إستهلاك نفس مستوى الطاقة أو خفض إستهلاك الطاقة بنسبة 20%.

وتنافس رقاقة Exynos 2100 الجديدة من سامسونج إصدار كوالكوم الجديد Snapdragon 888، حيث ترتكز كلا الرقاقتين على معمارية EUV بدقة تصنيع 5 نانومنر، كما تضم وحدة المعالجة كرت شاشة Mali-G78 بعدد14 من الأنوية، مع تحسينات في الآداء بنسبة 40%.

أيضاً تأتي رقاقة Exynos 2100 بمعالج ISP جديد للصور، كما يمكن لمعالج Exynos 2100 أن يدعم مستشعر كاميرة بدقة 200 ميجا بيكسل، كما يدعم المعالج ضم البيانات من كاميرات متعددة لدعم عملية التكبير بكفاءة وآداء أعلى.

كما تدعم شريحة مودم 5G في رقاقة Exynos 2100 تحقيق سرعة 7.35 جيجابت في الثانية على شبكة mmWave و 5.1 جيجابت في الثانية على شبكة sub-6، وتنطلق الرقاقة في سلسلة هواتف Galaxy s21.

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