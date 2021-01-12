تكنولوجيا: تليفزيونات LG لعام 2021 مزودة بدعم لمنصة جوجل ستاديا #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة LG أن تلفزيوناتها لعام 2021 ستشمل محسِّن الألعاب الذي يقوم بضبط الصورة لأجهزة الكونسول وأجهزة الكمبيوتر، فستمنحك الميزة وصولاً سريعًا إلى التعديلات التي من المحتمل أن تستخدمها مثل تقليل التباطؤ ومعدل التحديث المتغير.

كما أنها تعكس أيضًا تركيز LG على الذكاء الاصطناعي. فلن تتمكن فقط من تمكين ضبط صوت اللعبة المستند إلى الذكاء الاصطناعي، بل يمكنك أيضًا تحسين الصورة لتناسب جميع أنواع الألعاب.

ستتضمن أجهزة التلفزيون أيضًا المزيد من التطبيقات الملائمة للألعاب، حيث ستشمل منصة Google Stadia في أواخر عام 2021. كما سيتم شحنها أيضًا مع تطبيق Twitch.س

من المتوقع أن نرى بالتليفزيونات تحسينات أخرى، بما في ذلك دعم FreeSync و G-Sync وكذلك HDMI 2.1 على أربعة منافذ.

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