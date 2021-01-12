تكنولوجيا: إنتل تكشف عن معالجات Pentium Silver و Celeron بدقة تصنيع 10 نانومتر #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة إنتل مؤخراً عن معالجات Pentium Silver و Celeron الجديدة من سلسلة N بدقة تصنيع 10 نانومتر التي تستهدف دعم أجهزة الحاسب التعليمية ذات التكلفة المتوسطة.

ترتكز شرائح Pentium Silver و Celeron الجديدة من إنتل بدقة تصنيع 10 نانومتر، كما تأتي بآداء أسرع بنسبة 35% مقارنة بالإصدار السابق، كما تدعم الرقاقات الجديدة آداء أفضل بنسبة 78% في آداء الجرافيك UHD.

ويمكن للمعالجات الجديدة أن تقدم ترقية جيدة لأجهزة الحاسب المخصصة للطلاب والأغراض التعليمية، التي تأتي غالباً بآداء متوسط في أجهزة Windows أو أجهزة Chromebook منخفضة التكلفة.

أيضاً تحصل معالجات N الجديدة على ترقية في تقنية Wi-Fi، وسرعة التخزين، وأيضاً الذاكرة العشوائية، مع دعم تشغيل فيديو بجودة HD لمدة 10 ساعات.

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