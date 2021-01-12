هاتف “ال جي” الخارق … قابل للف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 04:14 مساءً - أطلقت شركة ال جي للصناعات الاكترونية هاتفها “الخارق” وهو الاول من نوعه في العالم قابل للف LG Rollable.

وقد كشفت الشركة عنه في CES 2021، وهو معرض الإلكترونيات الاستهلاكية والتكنولوجيا الأكبر في العالم.

ويسمح ذلك للشركة الكورية الجنوبية بقيادة المنافسة بشأن شكل الشاشة التالية في سوق الهواتف المحمولة، بعد النجاح الذي حققته الهواتف الذكية القابلة للطي من شركة سامسونج.

وأصدرت إل جي مشهدًا تشويقيًا مدته خمس ثوانٍ، يضم هاتفًا ذكيًا مع شاشة قابلة للف يمكنها التوسع، وقالت الشركة: إن المنتج سيطلق في وقت لاحق من هذا العام.

وقال (كين هونغ) Ken Hong، المتحدث باسم إل جي: أرادت إدارتنا أن تظهر أنه منتج حقيقي، حيث كانت هناك شائعات كثيرة حول الهاتف القابل للف، وبالنظر إلى إصداره في CES 2021، يمكنني القول: إنه سيتم إطلاقه هذا العام.

ويحتوي LG Rollable على ما تسميه الشركة الشاشة الفريدة القابلة لتغيير حجمها التي تمتد لتتحول إلى شاشة حاسب لوحي بدلًا من شاشة هاتف ذكي، وتساعد عملية التمدد والانكماش على توفير مساحة شاشة أكبر.

وأفادت التقارير أن إل جي تعمل مع مجموعة BOE Technology Group الصينية لإنتاج الشاشة القابلة للف، ولم تؤكد إل جي بعد تقنية العرض التي يستخدمها هاتف LG Rollable، أو أي تفاصيل حول أحجام العرض المختلفة.

وبدأت إل جي العمل على هاتف LG Rollable كجزء من تجارب Explorer Project للشركة، واستخدمت الشركة هذا المشروع لإطلاق هاتفها الذكي LG Wing، بتصميم دوار وشاشتين OLED.

وتعتمد الشاشة القابلة للف على تقنية OLED المرنة، وقامت BOE بتزويد هواتف هواوي الذكية بشاشات OLED، وبدأت بتوفير كمية صغيرة من هذه الشاشات لشركة آبل لأجهزة آيفون منذ أواخر العام الماضي.

ومن المفترض أن تكون مجموعة BOE Technology Group سعيدة بالتعاون مع إل جي لأنها تحتاج إلى المزيد من عملاء الهواتف الذكية لاستيعاب سعة OLED التي لم تعد هواوي تستهلكها بسبب العقوبات الأمريكية ضد الشركة الصينية.

وتأتي شاشة إل جي القابلة للف في الوقت الذي تكافح فيه أعمال الهواتف الذكية في الشركة لكسب المال بسبب المنافسة الشديدة مع رواد السوق، مثل: سامسونج وهواوي وآبل.

وحقق قسم الهواتف المحمولة في إل جي خسائر تشغيلية بلغت 135 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2020.