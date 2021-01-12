تكنولوجيا: Mad Catz تقدم فارات جديدة بمفاتيح ميكانيكية ذات وقت استجابة 2 مللي ثانية #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Mad Catz عن اثنين من فارات الألعاب الضوئية المزودة بمفاتيح ذات وقت استجابة يبلغ 2 مللي ثانية بفضل بعض التقنيات الجديدة.

يُطلق على المفاتيح اسم Dakota، وباختصار هي تستخدم تقنية جديدة للكشف عن الإشارات لمعالجة تسجيل الإشارة بدقة، ومن هنا تبدأ عملية سرعة استجابة المفتاح في غضون 2 مللي ثانية. ووفقًا لـ Mad Catz، فإن وقت استجابة المفاتيح يعتبر أسرع بنسبة 60 بالمائة من المفاتيح الميكانيكية الأخرى.

بالنسبة لأسماء الفارات، فإحداهما DWS والأخرى B.A.T. 6+. توفر DWS اتصالًا لاسلكيًا عبر التردد اللاسلكي 2.4 جيجاهرتز واتصال بلوتوث 5.0 والمستشعر البصري 16000 نقطة في البوصة. كما أنها تحتوي على مسند لإراحة اليد بالإضافة إلى عجلة تمرير أسطوانية من الجانب.

أما عن B.A.T. 6+ والتي تم الكشف عنها في مؤتمر CES2021، فهي أكثر تطورًا لأنها مزودة بنظام Cyborg Engine الجديد من Mad Catz. فمن المفترض أن توفر الفارة تكاملًا أوثق للألعاب، بالإضافة إلى الكثير من تأثيرات الإضاءة. وعلاوةً على ذلك، هي أكثر أناقة من DWS، حيث تدعي الشركة أن التصميم مستوحى من مركبات الفضاء والعربات الخارقة وسيارة باتمان.

وبالرغم من أنها لا تختلف كثيرًا عن معظم فارات الألعاب الموجودة في السوق، إلا أن تصميمها أنحف وأخف من الفارات الأخرى، وهذا من شأنه أن يوفر راحة أثناء الاستخدام.

من المقرر أن يتم شحن هذه الفارات خلال الشهر المقبل، ولم تكشف الشركة عن أي شيء بخصوص الأسعار.

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