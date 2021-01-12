تكنولوجيا: إنتل تقدم الجيل 11 من معالجات H لأجهزة الحاسب المحمول النحيفة والمخصصة للألعاب #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستهدفت سلسلة معالجات H في السابق أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب أو الأجهزة الإحترافية، واليوم تقدم إنتل الجيل 11 من معالجات H لأجهزة الحاسب المحمول فائقة النحافة والمخصصة للألعاب.

تتجه شركة إنتل هذا العام لبدء إستراتيجية جديدة في توجيه معالجات H للأجهزة المميزة بتصميم خفيف ونحيف من أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب، وذلك بالرغم من أن قوة المعالج قد تؤدي إلى إرتفاع حرارة الجهاز بشكل كبير، إلا الجيل 11 من معالجات H سينطلق لدعم الأجهزة المحمولة هذا العام.

ومن المقرر أن تدعم المرحلة الأولى من سلسلة معالجات أجهزة الحاسب المحمول النحيفة والمخصصة للألعاب والتي تتميز بوزن أقل من 1.82 كجم، حيث تدعم المعالجات سرعة تصل إلى 5GHz، أي بتحسينات بنسبة 15% عن الجيل العاشر من معالجات i7 H، على أن تأتي الأجهزة في المرحلة الأولى بحجم 16مم.

أيضاً يرتكز الجيل 11 من سلسلة معالجات H على عملية تصنيع SuperFin بدقة تصنيع 10نانومتر، أي على عكس الإصدارات السابقة التي ترتكز على عملية تصنيع بدقة 14 نانومتر.

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