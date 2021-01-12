علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إنتل تقدم الجيل 11 من معالجات H لأجهزة الحاسب المحمول النحيفة والمخصصة للألعاب #CES2021

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستهدفت سلسلة معالجات H في السابق أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب أو الأجهزة الإحترافية، واليوم تقدم إنتل الجيل 11 من معالجات H لأجهزة الحاسب المحمول فائقة النحافة والمخصصة للألعاب.

تتجه شركة إنتل هذا العام لبدء إستراتيجية جديدة في توجيه معالجات H للأجهزة المميزة بتصميم خفيف ونحيف من أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب، وذلك بالرغم من أن قوة المعالج قد تؤدي إلى إرتفاع حرارة الجهاز بشكل كبير، إلا الجيل 11 من معالجات H سينطلق لدعم الأجهزة المحمولة هذا العام.

ومن المقرر أن تدعم المرحلة الأولى من سلسلة معالجات أجهزة الحاسب المحمول النحيفة والمخصصة للألعاب والتي تتميز بوزن أقل من 1.82 كجم، حيث تدعم المعالجات سرعة تصل إلى 5GHz، أي بتحسينات بنسبة 15% عن الجيل العاشر من معالجات i7 H، على أن تأتي الأجهزة في المرحلة الأولى بحجم 16مم.

أيضاً يرتكز الجيل 11 من سلسلة معالجات H على عملية تصنيع SuperFin بدقة تصنيع 10نانومتر، أي على عكس الإصدارات السابقة التي ترتكز على عملية تصنيع بدقة 14 نانومتر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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