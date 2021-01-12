تكنولوجيا: Belkin تطرح قاعدة شحن لاسلكية داعمة لمعيار MagSafe في مؤتمر #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Belkin عن ثاني شاحن لها يدعم معيار MagSafe من أبل خلال مؤتمر CES2021 هذا الأسبوع.

ويعتبر هذا الشاحن لاسلكي مزدوج مخصص لـ iPhone 12 و AirPods ويأتي بسعر معقول مقارنةً بشاحن Belkin Boost Up Charge Pro الذي ظهر مؤخرًا.

ونظرًا لأن قاعدة الشاحن اللاسلكية الجديدة Boost Up Charge Pro 2 in 1 يتميز بدعم MagSafe الرسمي، فإنه قادر على توفير شحن لاسلكي كامل 15 واط عالي السرعة مثل أجهزة شحن MagSafe من أبل.

يوفر الجهاز شحن لاسلكي لأجهزة iPhone 12 وأجهزة AirPods أو AirPods Pro وكذلك سماعات الرأس اللاسلكية الأخرى.

ومن الجدير بالذكر أن شركة Belkin قد أعلنت أيضًا عن سماعاتها Soundform Freedom True Wireless Earbuds الجديدة التي يمكن أيضًا تزويدها لاسلكيًا بشاحن MagSafe المزدوج الجديد. كما أنها تعمل أيضًا مع تطبيق Find My من أبل، وستكون متاحة في شهر مارس أو أبريل من هذا العام.

المصدر

اعلان





