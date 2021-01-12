تكنولوجيا: BMW تستعرض نظام iDrive في سيارة iX الكهربائية متعددة الاستخدامات #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - استعرضت شركة BMW الجيل التالي من نظام iDrive في سيارة iX خلال مؤتمر CES2021 لهذا العام، وعلى ما يبدو، فإن النظام سيركز على القيادة شبه المستقلة والسيارات المتصلة.

وفي حين أن الشركة لم توضح كافة التفاصيل، إلا أنها تلمح إلى تحقيق أقصى استفادة من السيارات المتصلة بالذكاء الاصطناعي حيث تكون القيادة في بعض الأحيان غير فعالة وتستفيد الخدمات السحابية من البيانات في الوقت الفعلي.

وقالت BMW إن نظام iDrive الجديد يهدف إلى دمج “لتكنولوجيا التناظرية والرقمية، إذ يحتوي الجزء الداخلي من سيارة iX على بعض الأزرار، ولكن محورها عبارة عن إعداد عرض رقمي يعرض المعلومات والوظائف الترفيهية.

من المتوقع أن يتم طرح iX للبيع قبل نهاية عام 2021.

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