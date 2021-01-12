بعد أزمة «واتساب».. إقبال تاريخي وغير مسبوق على تطبيق «Signal».. و 7.5 مليون عملية تحميل في 5 أيام

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت عمليات تحميل تطبيقات الدردشة Signal سيجنال و Telegram تليجرام زيادة هائلة، وذلك بعد إعلان "واتساب" عن تغيير سياسة الخصوصية، والتى تنص على أنه يجب على المستخدمين مشاركة معظم البيانات الشخصية الخاصة بهم مع تطبيق "فيس بوك" وعدد من التطبيقات الأخرى.

ووفقاً لشبكة CNBC الأمريكية، فإن تطبيق "سيجنال" شهد زيادة أكثر من 7.5 مليون عملية تحميل على مستوى العالم، في الفترة ما بين 6 إلى 10 يناير، بزيادة 43 ضعف عن الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم يسجله التطبيق منذ إطلاقه.

وأشارت الشبكة إلى أن تطبيق "تليجرام" وصل إلى أكثر من 5.6 مليون عملية تحميل فى نفس الفترة.

وكان أغنى رجل فى العالم، إيلون ماسك، وعدد من المشاهير، قد شجعوا المستخدمين على تحميل واستخدام تطبيق "سيجنال" المشفر بدلاً من "واتسآب".

وكانت إيلون ماسك قد كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قال فيها: "استخدموا سيجنال"، وهي التغريدة التي دفعت ملايين المستخدمين للتحول للتطبيق، بعد أزمة تغيير سياسة الخصوصية فى واتسآب التى سببت موجة غضب واسعة.

ويتسم "سيجنال" بالخصوصية الشديدة حيث يتفوق على "واتسآب" بعدم مشاركة البيانات الشخصية للمستخدمين مع أي تطبيقات أخرى، بالإضافة إلى أنه لا يقوم بتتبع المستخدمين ولا يقوم يقوم بحفظ بيانات البحث الخاصة بهم.

كما يتميز ايضاً بميزة التشفير من طرف لطرف، حيث يتم تشفير جميع الرسائل المتبادلة على سيجنال من طرف إلى طرف، وهذا يعني أن جميع الرسائل التي يتم تبادلها مع أصدقائك ستكون مرئية لك ولاصدقائك فقط وليس لأي شخص آخر.