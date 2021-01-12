الأرصاد حذرت من شتاء هذا العام في المملكة .. الثلوج تتساقط على منطقة في السعودية

الشارقة - اميمة ياسر - تساقطت، أمس الاثنين، زخات من الثلج على مركز بللسمر، الواقع على مسافة 110 كيلومترات إلى الشمال من مدينة أبها في المملكة السعودية، وذلك في حدث نادر وغير مسبوق.

ولا تزال بللسمر وأجزاء واسعة من منطقة عسير، تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، التي يصاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة، قاربت الصفر المئوي، مما أدى إلى تساقط الثلوج.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من تساقط أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

تحذير الأرصاد السعودية

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية قد حذر من فصل الشتاء الحالي، مؤكدا أنه سيكون الأكثر برودة على المملكة.

وتوقع المركز في تقريره المستند إلى تحليل البيانات المناخية التاريخية ومخرجات نماذج التوقعات المناخية أن يكون هطول الأمطار أقل من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل الطبيعي على غرب وشمال غرب وشمال وشرق المملكة بمعدل يصل أقصاه إلى درجة (+1) على الشمال الغربي.

وأشار إلى احتمال وجود حالات جوية متطرفة كالأمطار الغزيرة، مبينا أن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة الأمد، وإنما يتم التنبؤ بها من خلال التوقعات القصيرة.

وقال التقرير إن التوقعات الفصلية لشتاء 2020-2021 لأشهر ديسمبر، يناير، فبراير، تشير إلى أن "الشتاء في المملكة قد يكون الموسم الأبرد مع أقصر أيام مصحوبا بحالات عدم استقرار بالغلاف الجوي".