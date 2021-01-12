TCL NXTPAPER يمزج بين الجهاز اللوحي والقارئ الإلكتروني

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة TCL عن جهازها اللوحي NXTPAPER بقياس 8 إنشات باستخدام التكنولوجيا التي شوقت لها خلال إعلاناتها ضمن IFA 2020، والتي تصفها الشركة بأنها مزيج فني من الشاشة والورق.

ويتميز الجهاز اللوحي بشاشة كاملة الألوان دون إضاءة خلفية لتقليل استهلاك الطاقة وتوفير تجربة مشاهدة مريحة تشبه الحبر الإلكتروني.

وتستخدم الشاشة بقياس 8.88 إنشًا وبدقة 1440×1080 بكسل تصميمًا عاكسًا لإعادة استخدام الضوء الطبيعي، ولا يوجد وميض أو ضوء أزرق لإجهاد عينيك.

وتقول TCL: إنها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بنسبة 65 في المئة من شاشة الحاسب اللوحي التقليدية مع تباين أفضل من جهاز E Ink.

ويشتمل TCL NXTPAPER على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، ويعمل من خلال بطارية بسعة 5500 ميلي أمبير، وتقول الشركة: إنها توفر مدى يوم كامل من الاستخدام.

ويتم تضمين اتصال Wi-Fi و 4G، ويشحن الجهاز اللوحي بنظام أندرويد 10، ويتضمن دعمًا لمساعد جوجل الذكي.

وهناك منفذ مدمج لسماعة الرأس بقياس 3.5 مم، ويشمل TCL NXTPAPER على مصباح القراءة في الصندوق.

ويبلغ سمك الجهاز 7.4 ملم ويزن 316 جرام، ويركز الحاسب اللوحي على التعليم والتعلم عن بعد والإنتاجية لتلبية احتياجات الطلاب والمهنيين.

ويعد TCL NXTPAPER الجهاز اللوحي الأول المتوفر تجاريًا الذي يستفيد من تقنية العرض الجديدة NXTPAPER الخاصة بالشركة، التي تستخدم شاشة عاكسة لتوفير التجربة الملونة التي تشبه الورق، بحيث تكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ومحسنة للأنشطة التعليمية.

وتقول TCL: إن الجهاز اللوحي سيشحن في شهر أبريل 2021 مقابل 349 يورو، ويصل أولاً إلى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الشركة أيضًا عن سماعات الأذن اللاسلكية MOVEAUDIO S600 المتميزة، التي توفر ميزة إلغاء الضوضاء النشط الهجين، ووضع الشفافية، ومساعد جوجل، وعمر بطارية محسن، والعديد من الميزات الأخرى التي تساعد على تزويد المستخدمين بتجربة صوتية غامرة أكثر.

وهناك أيضًا شاشة TCL القابلة للارتداء، وهي عبارة عن نظارات خفيفة ومحمولة التي تأتي مع شاشتين مدمجتين من نوع Micro OLED بدقة 1080 بكسل، مما يوفر تجربة سينمائية تعادل شاشة بقياس 140 إنشًا على بعد أربعة أمتار، وتتيح لك الشاشة القابلة للارتداء مشاهدة الأفلام أو ممارسة الألعاب بغض النظر عن مكان وجودك.