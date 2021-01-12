TCL 20 5G و TCL 20 SE .. هواتف TCL الجديدة

دبي - يزن راشد - قدمت شركة TCL تشكيلة الهواتف الذكية الجديدة كليًا من سلسلة TCL 20، التي تتضمن هاتفين ذكيين جديدين داعمين لشبكات الجيل الخامس 5G وتقنية NXTVISION 2.0 المرئية.

وتتميز الهواتف الذكية من سلسلة TCL 20 بالتصميم المميز المستوحى من الطبيعة، ممزوجًا بالأداء الاستثنائي والقدرة على تحمل التكاليف، وتحسينه مقارنة بالسلسلة العاشرة للعام الماضي.

ويتضمن ذلك TCL 20 5G، الهاتف الذكي الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G الأقل تكلفة من TCL، و TCL 20 SE، وهو الجهاز الأقل تكلفة في المجموعة.

وتتميز سلسلة TCL 20 بالجيل التالي من NXTVISION، وهي تقنية تحسين العرض والكاميرا المملوكة للشركة، التي ظهرت للمرة الأولى مع سلسلة TCL 10 العام الماضي.

وتعزز NXTVISION 2.0 التجربة المرئية من خلال توفير دقة ألوان أكبر، وسطوع وتباين أفضل، وتحويل SDR محسن إلى HDR وميزات عرض قابلة للتكيف، وتحسينات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

ويأتي هاتف TCL 20 5G بسعر 299 يورو، ويعمل بمعالج Snapdragon 690 5G، ومجهز بتقنية 5G.

ويوفر الهاتف شاشة من نوع LCD بقياس 6.67 إنشات وبدقة 1080×2400 بكسل مع سطوع بقدرة 450 شمعة في المتر المربع الواحد ويمكنها تحويل محتوى SDR إلى HDR في الوقت الفعلي.

وفي حين أن الكاميرا الخلفية الثلاثية توفر الآن ضبطًا تلقائيًا محسنًا للكشف عن الطور في العدسة الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل.

ويكتسب الهاتف ميزة Smart 5G الجديدة التي تقوم بالتبديل بين 5G و 4G تلقائيًا اعتمادًا على التطبيق للحفاظ على عمر البطارية.

ويستمر الهاتف في تقديم دعم تشغيل الفيديو HDR10، وهو أمر غير شائع جدًا بهذا السعر، ويقدم الجهاز وضع معايرة الشاشة للحصول على دقة ألوان أفضل، وهو شيء ليس متوقعًا في هذه الفئة السعرية، ومن الواضح أن TCL تلعب بنقاط قوتها .

وتشمل التفاصيل الأخرى بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير في الساعة ومستشعر بصمات الأصابع ونظام أندرويد 10 قابل للترقية إلى أندرويد 11 وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

وتم الكشف أيضًا عن TCL 20 SE، الذي لا يدعم 5G، لكنه مزود ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير ومكبرات صوت مزدوجة.

ويوفر هذا الهاتف شاشة بقياس 6.82 إنشات وبدقة 720×1640 بكسل، وكاميرا خلفية رباعية بعدسة رئيسية وعدسة واسعة وعدسة ماكرو ومستشعر العمق، وشحن عكسي، ومستشعر بصمة خلفي، ويأتي مع أندرويد 11.

ويتوفر هاتف 20 5G للبيع حاليًا في إيطاليا على أن يتوسع إلى دول أخرى في شهر فبراير، ويكلف 299 يورو. بينما يصل 20 SE إلى أوروبا هذا الشهر مقابل 149 يورو.