تلفزيونات إل جي تجلب Google Stadia و GeForce Now

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة إل جي أنها ستقدم اثنتين من خدمات الألعاب السحابية الرائدة، Google Stadia و GeForce Now، إلى أجهزة تلفزيوناتها الأحدث في وقت لاحق من هذا العام.

ومن المتوقع أن تكون Google Stadia متاحة في النصف الثاني من العام بعد أن تبدأ تشكيلة 2021 من تلفزيونات OLED و QNED و NanoCell في الوصول، على أن تصل GeForce Now في وقت لاحق.

ويشير الخبر إلى استمرار التوسع لكلا الخدمتين، حيث وعدت جوجل بأن Stadia قادمة إلى Google TV، بما في ذلك أحدث Chromecast، في النصف الأول من عام 2021.

وأعلنت شركة سوني في الأسبوع الماضي عن تشكيلة 2021 من أجهزة التلفزيون التي تشغل Google TV، لذا فمن المفترض أنك ستتمكن من العثور على Stadia عبر أجهزة تلفاز سوني عند وصولها في غضون بضعة أشهر.

أما بالنسبة إلى GeForce Now، فهي متاحة حاليًا عبر منصة Nvidia Shield وويندوز و macOS و Chrome OS وأندرويد، بينما ما تزال في المرحلة التجريبية عبر متصفح سفاري لنظامي iOS و iPadOS، لكنها غير موجودة ضمن أي أجهزة تلفزيون، لذا تعد إل جي من بين الأوائل في هذا الصدد.

وتعد إل جي بأن Stadia قادمة إلى تشكيلة 2021 فقط عند الإطلاق، التي تتضمن إعدادات محسنة للألعاب تجمع الخيارات التي يهتم بها اللاعبون بشكل ملائم، مثل: معدل التحديث ووقت الاستجابة المنخفض، فإن البيان الصحفي للشركة يشير إلى أن Stadia قادمة أيضًا إلى تشكيلة 2020 العاملة بنظام webOS 5.0 في وقت لاحق من هذا العام.

وقال (لي سانغ وو) Lee Sang-woo، نائب الرئيس الأول لاستراتيجية أعمال الشركات في شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي: إن دعم Stadia عبر أجهزة تلفزيون إل جي هو التزامنا تجاه العملاء لأن الألعاب أصبحت ميزة متزايدة الأهمية يتوقعها مالكو أجهزة تلفزيون إل جي.

وأضاف: تعمل Stadia على تغيير كيفية وصول الأشخاص إلى ألعابهم المفضلة ونحن نلتزم مبكرًا بالمنصة من خلال توفير التوافق مع webOS.