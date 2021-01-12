مايكروسوفت تعلن عن Surface Pro 7 Plus

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحديث لخط Surface Pro مع نموذج Surface Pro 7 Plus المحدث المتاح فقط للشركات والمدارس.

وعدلت مايكروسوفت الأجزاء الداخلية للجهاز لإفساح المجال لوجود معالجات إنتل الأحدث من الجيل الحادي عشر، وبطارية أكبر، و SSD قابل للإزالة، واتصال LTE.

ويمثل هذا عودة LTE إلى خط Surface Pro للمرة الأولى منذ عام 2015 عن طريق مودم Snapdragon X20 LTE.

وتتوفر مجموعة متنوعة من النماذج، بدءًا من نموذج 1115G4 مع معالج Intel Core i3 وانتهاءً بنموذج 1165G7 مع معالج Intel Core i7.

وسيكون نموذج 1135G7 بمعالج Intel Core i5 مزودًا بشبكة LTE اختيارية فقط ويبدأ سعره من 1149 دولار، بينما يأتي نموذج Core i3 بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت للتخزين مقابل 899 دولار.

ويمكن أيضًا تكوين خيار Core i7 الأعلى بسعر 2799 دولار حتى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 1 تيرابايت من تخزين SSD.

وتعد مايكروسوفت الآن بعمر بطارية يصل إلى 15 ساعة عبر Surface Pro 7 Plus، وذلك بفضل معالجات إنتل الأحدث من الجيل الحادي عشر والبطارية بقدرة 50.4 واط.

ويأتي جهاز Surface Pro 7 Plus أيضًا مع شاشة PixelSense نفسها بقياس 12.3 إنشًا وبدقة 2736 × 1824 بكسل، مع منفذ USB-C واحد ومنفذ USB-A ومنفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 مم، ومنفذ Surface Connect.

وتشمل النماذج الداعمة للشبكات اللاسلكية على قارئ بطاقة MicroSDXC، بينما يحل محلها محلها بطاقة nano SIM في النماذج الداعمة لشبكات LTE.

ويحتوي Surface Pro 7 Plus على بعض SSD قابل للإزالة، ويعمل تمامًا كما يعمل عبر Surface Pro X أو Surface Laptop 3، مما يسمح للشركات بتبديل محركات الأقراص من أجل الإصلاح.

وعدل فريق أجهزة مايكروسوفت الأجزاء الداخلية لجهاز Surface Pro 7 من أجل جعل مكون SSD قابلاً للإزالة، وتم في الوقت نفسه تحديث نموذج التصميم الحراري TDM، مما سمح لبطارية أكبر قليلاً أن تتناسب مع المساحة نفسها.

وتخطط مايكروسوفت لبدء شحن Surface Pro 7 Plus للعملاء في 15 يناير في الولايات المتحدة، وسيكون متاحًا أيضًا في كندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة وعدد كبير من الدول الأوروبية.