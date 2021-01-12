شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يكتشف الحريق والسطو.. مصباح ذكى يراقب كبار السن الذين يعيشون بمفردهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضطر بعض كبار السن للانتقال إلى أحد أفراد أسرته أو قبولهه العيش في منشأة معيشية مساعدة، ما يعد قرارًا مؤلمًا.لكن هذا الأمر قد تجد له التكنولوجيا حلا، ففي معرض CES الذي يعقد في لاس فيجاس الأمريكية والذي يعقد في القارة من 11 إلى 14 يناير شهد عرض مصباح ذكي Nobi Smart Lamp يوفر طريقة واحدة لمراقبة الأحباء الأكبر سنًا للتأكد من أنهم ليسوا في أي نوع من الضيق.

ووفقا لموقع "ديجيتال نريند" يستخدم المصباح الذكي Nobi الذكاء الاصطناعي لمراقبة أولئك الذين يعيشون بمفردهم ويمكنه تلقائيًا اكتشاف سقوط شخص ما.

ووفقًا لنوبي، يسقط واحد من كل ثلاثة أشخاص فوق 65 عامًا مرة واحدة على الأقل كل عام، مما يؤدي غالبًا إلى إصابات خطيرة. وإذا لم يستطع الشخص النهوض، فقد تكون النتائج كارثية.

وأجهزة مثل Life Alert والحلول الأخرى موجودة في السوق منذ سنوات، ولكن كلما زادت الضمانات الموجودة، كلما كان كبار السن أكثر أمانًا. وتقول "نوبي" إن ما يصل إلى 95% من كبار السن الذين يعيشون بمفردهم لديهم أجهزة أمان، لكن لا يتم استخدامها في 80% من حالات السقوط لأسباب متنوعة.

ويسمح Nobi Smart Lamp لكبار السن بالحفاظ على استقلاليتهم لفترة أطول، ويوفر إضاءة ذكية ومراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويحتوي أيضًا على مجموعة من الميزات الأخرى.

ويمكن لمصباح Nobi Smart أيضًا اكتشاف الحريق داخل المنزل ومراقبة جودة الهواء واكتشاف السطو والتعرف على الأنماط في أنماط معيشة السكان عبر الذكاء الاصطناعي.

ويتم التعرف على الجهاز دون إرساله إلى السحابة، مما يضمن مستوى أعلى من خصوصية بيانات المستهلك. ويقرر المقيم في المنزل ما إذا كان يريد مشاركة الصور أم لا، وكذلك من يمكنه الوصول إلى البيانات والتنبيهات.

ووضعت "نوبي" خطوات بسيطة للتثبيت، فقد على المستخدم استبدال ضوء السقف بـ Nobi أو Nobita وهي نسخة من Nobi للغرف والحمامات الأصغر. كما ليست هناك حاجة إلى بطاريات، وشاشات الإضاءة في جميع ساعات اليوم.

ومن المتوقع أن يتوفر Nobi Smart Light بحلول نهاية عام 2021 بسعر يبدأ من 2490 دولارًا أمريكيًا، أي إذا تم شراء مصابيح ذكية لكل غرفة. نعم ، يعد استثمارًا مكلفًا إذا اتبعت هذا الخيار ، خاصةً عندما تضع في الاعتبار خدمة الاشتراك التي تبلغ 19 دولارًا في الشهر والتي تكون مطلوبة أيضًا.

وإذا كان هذا مكلفًا للغاية، فهناك خيار إيجار للأضواء والخدمة تبدأ من 120 دولارًا في الشهر.

وتركز التكنولوجيا أكثر من أي وقت مضى على تزويد كبار السن بالاستقلالية بين الأجهزة مثل Nobi Smart Light و Amazon's Care Hub، ويمكن أن تتيح لك التكنولوجيا مراقبة كبار أفراد العائلة، حتى من جميع أنحاء البلاد.