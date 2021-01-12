شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليجرام يسخر من "واتس آب" بفيديو "رقصة الموت الشهيرة" بعد سياساته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر تطبيق التراسل الفورى تليجرام، من تطبيق "واتس آب"، بعد الحديث عن فرض الأخير شروطا جديدة تتعلق بالخصوصية، وهو الأمر الذى قد يدفع البعض إلى حذف حسابه الخاص على "واتس آب"، ونشر تليجرام عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو لـ"رقصة الموت" الشهيرة مرسومًا عليها طلب الموافقة على سياسات "واتس آب" الجديدة التى أثارت جدلًا عالميًا واسعًا خوفًا على سلامة بيانات المستخدمين.

ونشر تطبيق تليجرام على صفحته الخاصة على "تويتر" مقطعا مصورا للرقصة ووضع صورة لسياسات تطبيق "واتس اب" في إشارة إلى "موت التطبيق" أو خسائره الكبيرة بسبب الشروط الجديدة التي يسعى إلى تطبيقها.



رقصة الموت

ويشار إلى أن "واتس آب" كان قد أصدر توضيحا رسميا بخصوص تغيير سياسة الخصوصية لديها التي أثارت ضجة منذ الإعلان عنها دفعت الكثيرين من مستخدمي شبكة التراسل إيجاد تطبيقات بديلة بعيدة عن الشبكة المملوكة لفيس بوك.

وصرح المتحدث الرسمي لشركة واتس اب، بأن الشركة قامت بتحديث سياسة الخصوصية لتمكين الشركات التي ترغب في تقديم خدماتها عبر تطبيق واتس اب مستقبلاً اختيار تلقي خدمات استضافة آمنة من خلال الشركة الأم "فيس بوك" بهدف تيسير إدارة تواصل تلك الشركات مع عملائها عبر تطبيق واتس اب.

وأضاف أنه برغم تحديث التطبيق مع يظل لدى مستخدم "واتس آب" حرية الاختيار ما إذا كان يرغب في التواصل مع إحدى الشركات عبرالتطبيق أولا يرغب في ذلك"، وتابع المتحدث: "لا يتسبب هذا التحديث في أي تغيير فيما يتعلق بممارسات مشاركة البيانات عبر واتساب مع فيسبوك، كما لا يؤثر إطلاقًا في خصوصية تواصل المستخدمين مع أصدقائهم أو عائلاتهم في جميع أنحاء العالم، كما تؤكد شركة واتساب التزامها التام بحماية خصوصية مستخدمي التطبيق.