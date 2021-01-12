تكنولوجيا: 2020 أفضل سنة لشحن أجهزة الكمبيوتر منذ عقد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أفادت شركة أبحاث السوق Canalys أن شحنات أجهزة الكمبيوتر نمت بنسبة 25 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2020. وبشكل إجمالي، شحنت الصناعة 90.3 مليون جهاز كمبيوتر مكتبي وجهاز نوت بوك وجهاز وورك استيشن.

وفي المقابل، ساعدت هذه الأرقام صناعة الـ PC في نهاية عام 2020 بشكل قوي، مع زيادة الشحنات بنسبة 11 بالمائة على أساس سنوي إلى إجمالي 300 مليون وحدة فقط لهذا العام. ويمثل ذلك أفضل نمو على مدار العام لسوق أجهزة الـ PC منذ عام 2010 وأعلى حجم شحن منذ عام 2014، وفقًا لـ Canalys.

في عام 2020، استحوذت أجهزة النوت بوك على 79 بالمائة من إجمالي شحنات أجهزة الكمبيوتر. وفي الواقع، تعتبر هذه الفئة مسؤولة بمفردها عن كل النمو شهدته الصناعة على مدار العام. وبالرغم من أن شحنات أجهزة الكمبيوتر المكتبية انخفضت بنسبة 20 بالمائة خلال السنة الماضية، إلا أن شحنات أجهزة النوت بوك والوورك استيشن زادت بنسبة 44 بالمائة لتصل إلى 235.1 مليون في العام.

وجاءت Lenovo في المرتبة الأولى، حيث قامت بشحن 23 مليون وحدة خلال الربع و 72 مليون وحدة للعام. وسجلت شركة HP الأمريكية نموا بنسبة 11.9 في المائة لتضمن المركز الثاني بعد Lenovo بشحن 18.7 مليون وحدة، في حين أن شركة Dell جاءت في المرتبة الثالثة، إلا أنها عانت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.5 في المائة في الشحنات عن العام الماضي. وبعد Apple كانت شركة Acer في المرتبة الأخيرة من حيث النمو.

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