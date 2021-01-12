تكنولوجيا: السعودية تخطط لبناء مدينة ذكية جديدة بلا شوارع أو سيارات أو انبعاثات كربونية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن خططته لبناء مدينة ذكية جديدة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات الكربونية تسمى “The Line”، وقال إنها ستكون صديقة للبيئة، وتقع ضمن نطاق منطقة نيوم الاقتصادية شمال غرب المملكة.

وقد سبق وتم الإعلان عن هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار في شهر أكتوبر من عام 2017. وحسبما ذكر الأمير، ستوفر المدينة حلول التنقل الذكية بدءًا من السيارات ذاتية القيادة حتى الطائرات ذاتية القيادة، وكذلك أساليب الزراعة الحديثة وإنتاج الغذاء، والرعاية الصحية التي تركز على الإنسان وتحيط به من أجل رفاهيته، إلى جانب الشبكات المجانية للإنترنت فائق السرعة، والتعليم المجاني المستمر على الإنترنت بأعلى المعايير العالمية، والخدمات الرقمية المتكاملة.

كما ستضمن لك التنقل فائق السرعة، إذ ستتمكن من الوصول إلى المرافق الأساسية مثل المدارس والعيادات الطبية في اٌقل من خمس دقائق سيرًا على الأقدام. وقال منظمو المشروع في بيان صحفي اليوم “من المتوقع ألا تستغرق الرحلة أكثر من 20 دقيقة”.

تمتد المدينة بطول 170 كيلومتر، وهي كافية لاستيعاب مليون شخص. كما أنها ستعتمد على الطاقة النظيفة بنسبة 100 بالمئة.

وستركز “ذا لاين” على الطبيعة، فهي مدينة طبيعية صحية توفر طبقة للمشاة على السطح، وطبقتين إضافيتين للبنية التحتية والنقل مخبأة بالأسفل. ويدعي المنظمون أن الذكاء الاصطناعي سيكون قادرًا على مراقبة المدينة واستخدام البيانات والنماذج التنبئية ومعرفة طرق لتحسين الحياة اليومية.

من المفترض أن تبدأ عملية بناء مدينة The Line في هذا الربع. وهي تعتبر نموذج استثنائي للمدن العصرية بطبيعتها الخلابة وإمكانياتها المتقدمة، لتعزز من نجاح رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى توفير 380 ألف فرصة عمل و 180 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي.

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