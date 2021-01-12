تكنولوجيا: أجهزة Chromebook المميزة بعلامة Intel Evo تنطلق بمعايير Thunderbolt قريباً #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة إنتل خلال فعاليات معرض CES للعام 2021، على أن الإصدارات القادمة من أجهزة Chromebook تأتي بالجيل 11 من معالجات الشركة، مع علامة Intel Evo، كما تدعم الأجهزة معايير Thunderbolt.

ينطلق قريباً جيل جديد من أجهزة Chromebook بميزة دعم معايير إنتل Intel Evo، كما ستدعم هذه الفئة من الأجهزة للمرة الأولى معايير Thunderbolt لدعم إتصال وآداء سريع للملحقات والأقراص الصلبة الخارجية، بهدف تحويل أجهزة Chromebook لتقدم تجربة متكاملة للمستخدمين.

ولقد أكدت إنتل على أن الجيل الأول من أجهزة Chromebook الذي يضم الجيل 11 من معالجات إنتل سينطلق للأسواق خلال الربع الأول من 2021، على أن تأتي هذه الأجهزة بآداء أسرع بنسبة 28% على المتصفح، وآداء أسرع 2.5 مرة في تعدد المهام مقارنة بأسرع أجهزة Chromebook الحالية.

من جانب أخر تأتي أجهزة Intel Evo Chromebook بتقنية إنتل للإستشعار التي تعرف بتقنية “visual sensing”، حيث ينطلق جهاز Dell Latitude 9420 قريباً بهذه التقنية للمرة الأولى في الأسواق.

أيضاً يدعم الجيل القادم من الأجهزة شريحة Clover Falls التي تتيح غلق أجهزة الحاسب بشكل تلقائي عند الإبتعاد، أو تعتيم الشاشة لتوفير شحن البطارية، كما تدعم المستخدم بمعايير أعلى للحماية.

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