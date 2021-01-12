تكنولوجيا: Cowin تقدم السماعات اللاسلكية الجديدة بسعر جيد وسعة كبيرة للبطارية #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Cowin أحدث إصداراتها من السماعات اللاسلكية خلال معرض CES للعام 2021، حيث قدمت الشركة اثنان من سماعات البلوتوث بميزة إلغاء الضوضاء النشطة وهما Apex Elite وSE9.

أيضاً تقدم الشركة سماعة Apex Elite بعمر شحن أكثر من 7 ساعات مع ميزة إلغاء الضوضاء النشطة وأقصى تشغيل للسماعة، كما تأتي السماعة بحافظة بقدرة بطارية 500 mAh، والتي تدعم إستمرار السماعة حتى 30 ساعة، كما تأتي سماعة Apex Elite بسعر 90 دولار.

من جانب أخر تنطلق سماعة البلوتوث Cowin SE9 بقدرة بطارية 800 mAh والتي تدعم السماعة للإستمرار بعمر شحن يصل إلى أكثر من 30 ساعة.

كما تدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.0، وتقنية كوالكوم aptX، أيضاً تدعم وسائد الأذن في السماعة التبديل، وتنطلق السماعة بسعر 150 دولار، على أن تتوفر السماعات على موقع Amazon في مارس.

المصدر

اعلان





