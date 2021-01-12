"واتساب" يصدر بيانًا عاجلا بشأن تغير الخصوصية ونقل البيانات والرسائل

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت شركة "واتسآب" توضيحاً رسمياً بخصوص تغيير سياسة الخصوصية لديها التي أثارت ضجة منذ الإعلان عنها دفعت الكثيرين من مستخدمي شبكة التراسل إيجاد تطبيقات بديلة بعيدة عن الشبكة المملوكة لفيسبوك.

وأوضحت "واتساب" في بيانها بأن الشركة قامت بتحديث سياسة الخصوصية لتمكين الشركات التي ترغب في تقديم خدماتها عبر تطبيق واتساب مستقبلاً اختيار تلقي خدمات استضافة آمنة من خلال الشركة الأم "فيسبوك" بهدف تيسير إدارة تواصل تلك الشركات مع عملائها عبر تطبيق واتساب.

وأضاف أنه برغم تحديث التطبيق مع يظل لدى مستخدم "واتسآب" حرية الاختيار ما إذا كان يرغب في التواصل مع إحدى الشركات عبر التطبيق أو لا يرغب في ذلك".

وطمئنت الشركة مستخدميها أن التحديث لا يتسبب في أي تغيير فيما يتعلق بممارسات مشاركة البيانات عبر واتساب مع فيسبوك، كما لا يؤثر إطلاقًا في خصوصية تواصل المستخدمين مع أصدقائهم أو عائلاتهم في جميع أنحاء العالم، كما تؤكد شركة واتساب التزامها التام بحماية خصوصية مستخدمي التطبيق.