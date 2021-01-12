شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أكثر مشاكل Wi-Fi شيوعًا وكيفية إصلاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتاد المستخدمين على توفر شبكة Wi-Fi للاستماع إلى الموسيقى، وبث برامجنا المفضلة، والأعمال المكتبية، والسماح للمستخدم بالعمل من المنزل إلا أن المستخدم قد يواجه بعض المشكلات علي شبكة Wi-Fi.

ووفقا لموقع "ديجيتال تريند" من السهل إصلاح معظم مشكلات الاتصال، حيث يمكن للمستخدم إعادة الاتصال بسرعة عن طريق استكشاف بعض هذه المشكلات الشائعة وإصلاحها عند تعطل شبكة Wi-Fi.

و Wi-Fi عبارة عن موجات راديو، مما يعني أن جهاز التوجيه الخاص بالمستخدم "راوتر" يبث في جميع الاتجاهات من موقع مركزي، فإذا كان جهاز التوجيه الخاص بالمستخدم في ركن بعيد في المنزل، فإنه بذلك يغطي جزءًا كبيرًا من العالم الخارجي دون داعٍ، لذلك ينصح بنقل جهاز التوجيه إلى موقع أكثر مركزية ليكون الاستقبال الأفضل في جميع أنحاء المنزل.

أما إذا كان المستخدم يعيش في مبنى سكني، فقد تتداخل أجهزة التوجيه الأخرى مع جهازك، يمكن للبرامج المجانية مثل NetSpot على Mac و Windows (و Android) أو Wi-Fi Analyzer لنظام Android أن تعرض لك كل شبكة لاسلكية قريبة، والقناة التي يستخدمونها، إذا كان جهاز التوجيه الخاص بالمستخدم يتداخل مع الشبكات القريبة في غرف معينة، عليه التبديل إلى قناة أقل ازدحامًا.

وإذا لم يساعد أي من ذلك، فقد يكون المستخدمين بالمنزل أكثر من اللازم بحيث يتعذر على جهاز التوجيه التعامل معه، ضع في اعتبارك شراء مكرر لاسلكي أو إعداد جهاز توجيه قديم ليكون بمثابة جهاز لتوسيع نطاق جهاز التوجيه الرئيسي الخاص بك.

وإذا كانت السرعة لا تزال منخفضة، فمن المحتمل أن تكون المشكلة متعلقة باتصالك بالإنترنت، وليس جهاز التوجيه الخاص بالمستخدم وعليه الاتصال بمزود خدمة الانترنت.

وإذا لم تكن هذه هي المشكلة، فقد تكون القناة اللاسلكية الحالية مكتظة بأجهزة المستخدم أو بأجهزة الشبكات الأخرى المجاورة، لذا يجب على المستخدم تغيير القناة على جهاز التوجيه الخاص به في إعدادات جهاز التوجيه.

وإذا لم يساعد ذلك يمكن إجراء إعادة ضبط إعدادات المصنع على جهاز التوجيه، ففي معظم أجهزة التوجيه، يوجد زر "إعادة تعيين" يمكن الضغط عليه.

إذا لم ينجح أي من ذلك وكان الإنترنت الخاص بك على ما يرام في الاتصال السلكي، فقد يكون جهاز التوجيه يحتاج إلى تغيير .

وفي بعض الأحيان تواجه مشكلة في جهاز معين، ربما تكون مجرد مشكلة مؤقتة، لذا يجب على المستخدم إيقاف تشغيل Wi-Fi على الجهاز الخاص به ثم إعادة تمكين، وإذا لم يفلح ذلك، يمكن فصل جهاز التوجيه ثم إعادة توصيله بعد 30 ثانية.

وإذا لم يساعدك ذلك، أو إذا تكررت المشكلة، يمكن للمستخدم حذف شبكته الحالية من قائمة الشبكات المحفوظة على جهازه، ثم إعادة الاتصال مرة أخرى.