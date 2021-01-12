بالفيديو.. سامسونغ تكشف عن الروبوت المنزلي الجديد Bot Handy

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 10:17 صباحاً - منذ 42 دقيقة

في ظل توجه العالم للاعتماد على الروبوتات ، كشفت شركة ”سامسونغ“ الكورية النقاب عن روبوت منزلي جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يسمى Samsung Bot Handy.

ويعتبر الروبوت أطول بكثير من الروبوتات الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي صممتها ”سامسونغ“ من قبل، وهو ما يجعله أكثر كفاءة في التقاط الأشياء المختلفة من حيث الشكل والحجم والوزن.

وقالت الشركة إن ”الروبوت“ مصمم ليساعد المستخدم في المطبخ وغرفة المعيشة، كما يقوم Bot Handy بسكب المشروبات وغسل الأطباق وغسل الملابس وأداء الأعمال المنزلية الأخرى.

ويمكن للروبوت التمييز بين التراكيب المادية للأشياء المختلفة، وتحديد القوة المناسبة للاستيلاء على الأشياء وتحريكها، ويعتبر ذلك الروبوت نحيفا وله أذرع دوارة بمفاصل، كما يمتلك وجهًا رقميًا وزوجًا من العيون، وأشارت الشركة إلى أن الروبوت قيد التطوير.

وفي السياق، كشفت الشركة النقاب عن إصدار محدث من مكنسة Bot Care التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتسمى JetBot 90 AI +.

ويبلغ حجم المكنسة الكهربائية نصف حجم روبوت Bot Handy، وهي مجهزة بـ LiDAR، بالإضافة إلى مستشعرات ثلاثية الأبعاد لسهولة التنقل.