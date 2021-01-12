شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هروبا من تسريب بياناتك.. كيف تحذف حسابك على واتس آب خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تحديث السياسة الجديدة لتطبيق واتس آب، قد لا يشعر الكثير من الأشخاص بالراحة الكافية لمشاركة بيانات واتس آب الخاصة بهم مع فيس بوك، وهو الأمر الذى قد يدفع البعض إلى حذف حسابه الخاص على التطبيق، لكن كيف تتخلص منه نهائيا؟ وهل حذف واتس آب من هاتفك الذكي كافيًا؟ وماذا عن البيانات والتفاصيل الأخرى المخزنة على واتس آب؟

وكشف موقع gadgetsnow الهندى، عن دليل إرشادي للطريقة الصحيحة لحذف واتس آب من هاتفك الذكي كما يلى:

الخطوة 1:

- تأكد من أخذ نسخة احتياطية كاملة من بيانات واتس آب الخاصة بك مثل الدردشات والوسائط والبيانات الأخرى.

وقد يكون إجراء النسخ الاحتياطي للدردشة أمرًا صعبًا بعض الشيء، ولكن يمكنك ببساطة نسخ ولصق جميع صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك على واتس آب على جهاز الكمبيوتر.

- أخبر الآخرين أنك قمت بالتبديل إلى تطبيق مراسلة آخر.

الخطوة 2: قم بإلغاء تثبيت واتس آب من هاتفك الذكي وحذف حسابك

- لن يؤدي مجرد إلغاء تثبيت التطبيق من هاتفك الذكي إلى حل المشكلة.

- يجب عليك حذف حسابك وإلا ستظل بياناتك مع واتس آب وفيس بوك.

- الطريقة الصحيحة للقيام بذلك هي حذف الحساب أولاً ثم إلغاء تثبيت واتس آب.

كيف تحذف حساب واتس آب:

1. افتح تطبيق واتس آب على هاتفك الذكي.

2. انقر على النقاط الثلاث الرأسية من الزاوية اليمنى العليا.

3. اختر الإعدادات وتوجه إلى الحسابات.

4. الآن، انقر فوق حذف حسابي.

5. أدخل رقم الهاتف مع رمز البلد واضغط على زر حذف حسابي من أسفل الشاشة.

هذا كل شيء، يمكنك الآن المضي قدمًا وحذف واتس آب من هاتفك.