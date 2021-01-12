شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى؟.. كيفية استخدام وضع القيادة لمساعد جوجل فى ميزة الخرائط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتخلص العديد من الأشخاص من أجهزة GPS القديمة، ويستخدمون تطبيقات الهواتف الذكية مثل خرائط جوجل للحصول على الاتجاهات، ولعل الجانب السلبي هنا هو أنه على الرغم من أن تطبيقات مثل هذه يمكن أن تكون مفيدة، إلا أن الاضطرار إلى النظر إلى هاتفك أثناء القيادة لا يزال يمثل خطورة.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه للمساعدة في تقليل مخاطر القيادة المشتتة، قدمت جوجل ميزة جديدة لهواتف أندرويد لوضع القيادة في مساعد جوجل.

ويمنح وضع القيادة في مساعد جوجل الخرائط واجهة مبسطة وأوامرًا صوتية، بحيث يمكنك التحكم في هاتفك دون الحاجة إلى مغادرة خرائط جوجل حتى إلقاء نظرة عليه، وإذا كانت سيارتك لا تدعم Android Auto، فهذا بديل رائع.

ونقدم لك كيفية تمكين وضع القيادة في مساعد Google واستخدامه وتخصيصه في خطوات:

ستحتاج إلى التأكد من تحديث هاتف أندرويد الخاص بك، ولتحديث جهاز أندرويد أو التحقق من حصولك على أحدث إصدار، ابدأ تطبيق الإعدادات وابحث عن "تحديث البرنامج".

كما أنه بمجرد العثور عليه، اضغط فوقه مع معرفة ما إذا كان هناك إصدار جديد ينتظر التثبيت.

ولاحظ أيضًا أن وضع القيادة في مساعد جوجل متاح باللغة الإنجليزية فقط، حتى إذا تم تعيين مساعد جوجل على لغة أخرى.

كما تذكر أنه على الرغم من أن أدوات التحكم الصوتي يمكن أن تجعل الأمور أسهل، إلا أنه يجب عليك دائمًا إعطاء الأولوية لمشاهدة الطريق بدلاً من استخدام هاتفك.

1. ابدأ تشغيل تطبيق جوجل.

2. في الزاوية السفلية اليسرى، اضغط على "المزيد"، ثم على "الإعدادات".

3. اضغط على "مساعد جوجل".

4. قم بالتمرير لأسفل واضغط على "حول".

5. اضغط على "وضع القيادة".

6. قم بتشغيل "وضع القيادة" عن طريق تمرير الزر إلى اليمين.