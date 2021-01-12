تكنولوجيا: وحدات التحكم عن بعد لأجهزة تلفاز سامسونج تدعم قريباً الشحن بالطاقة الشمسية #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة سامسونج عن وحدة تحكم عن بعد لإصدارات الشركة من أجهزة التلفاز، تتميز بدعم الشحن عبر الطاقة الشمسية، حيث تقدم العملاق الكوري وحدة التحكم للأسواق في 2021.

قدمت سامسونج خلال فعاليات معرض CES إصدارات الشركة الجديدة من أجهزة التلفاز التي تنطلق في 2021، كما أوضحت سامسونج خططها لإطلاق وحدة التحكم عن بعد بميزة الشحن بالطاقة الشمسية أو أيضاً الشحن عبر منفذ USB التقليدي

كما أكدت سامسونج في إعلانها على أن وحدة التحكم عن بعد تتميز بتصميم صديق للبيئة، حيث أستخدمت البلاستيك مع البولي إيثيلين تيرفتالات المعاد تدويره.

أيضاً أشارت سامسونج أن وحدة التحكم ستدعم الشحن الضوئي الداخلي أو الخارجي، كما سيدعم الجهاز توفير عملية إهدار البطاريات خلال 7 سنوات.

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