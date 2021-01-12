شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 13يصل بنفس تصميم أيفون 12.. لكن بفارق واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول 2021، بدأت العديد من التسريبات حول هاتف أيفون 13 المقبل من أبل في الظهور، والذى كشف أحدثها أن الهاتف المنتظر سيمتلك نفس تصميم هاتف أيفون 12، لكنه يسكون أنحف مع وجود "نتوء" أصغر من الهاتف السابق، بحسب موقع GSM الهندى.

وبحسب المدونة اليابانية MacOtakara ستصل نسختي هاتف أيفون 13بشاشة OLED من شركة سامسونج مع معدل تحديث 120 هيرتز مع تصميم يشبه تصميم أيفون 12 بالحواف الجديدة، لكنه سيكون أنحف بحوالي 0.26 مم من النسخة الحالية، كما أن النتوء سيكون أصغر بفضل تغير موقع المستشعر المتواجد أعلى الشاشة.

كذلك فإن مربع الكاميرا الخلفي سيطرأ عليه تغيير، وذلك من خلال تنحيفه، وتصغير حجمه بشكل طفيف مع إضافة طبقة زجاجية تغطي كافة العدسات لتبدو وكأنها عدسة واحدة في تصميم مغاير عما هو متوفر اليوم في الأيفون، فيما يتوقع أن تحمل الكاميرا إعدادات وقدرات الأيفون الأخير مع نفس العتاد حسب ما كشفه المحلل "Ming-Chi Kuo" في وقت سابق.

وبحسب ما ورد، ستضع أبل زجاج الياقوت فوق العدسات وتجعلها تبدو وكأنها وحدة كاميرا واحدة بدلاً من التصميم الأكثر تعرضًا الآن، ونظرًا لأن النتوء لا يزال بنفس الحجم، فمن المحتمل أن نفترض أن إعداد الكاميرا نفسه سيظهر على طرز iPhone 13، وهو ما يتماشى مع تقرير الأمس.