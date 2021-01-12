شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار بوابة ذكية للحيوانات الأليفة يمكن التحكم بها عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح العديد من الأشخاص أصحاب حيوانات أليفة لأول مرة على مدار العام الماضي - ولكن مع طرح اللقاحات ورفع القيود، ستشعر تلك الحيوانات الأليفة بتحول كبير في روتينها مع عودة أصحابها إلى العمل.

ولهذا السبب قامت شركة MyQ التي تقف وراء السلسلة الشهيرة من فتحات الأبواب، قدمت حل عبر بوابة myQ Pet وهو باب ذكي للكلاب حصل على جائزة CES 2021 Smart Home Innovation Award.

ووفقا لموقع The Verge فإن بوابة الحيوانات الأليفة myQ هي أكثر من مجرد باب للكلاب، يسمح للمالكين بالتحكم في الباب عن بُعد حتى يتمكن صغار الكلاب من الخروج واللعب، حتى لو لم تكن في المنزل، بل إنه يدعم بث الفيديو المباشر حتى يمكن المستخدم مشاهدتهم و الدردشة معهم من خلال اتصال صوتي ثنائي الاتجاه.

يمكن لحيوانك الأليف أيضًا فتح الباب بنفسه بفضل مستشعر الياقة الذكي، حيث يمكنه غلق الباب بعد مرور حيوان واحد من خلاله، مما يمنع أي حيوان آخر من "الدخول" عبر الباب.

وتم تصميم بوابة myQ للحيوانات الأليفة مع وضع مجموعة واسعة من أحجام الحيوانات الأليفة في الاعتبار، بدءًا من الكلاب الصغيرة مثل 10 أرطال وحتى 90 رطلاً، لكن على المستخدم وضع مستشعر بوابة الحيوانات الأليفة myQ على طوق الكلب حتى يتمكن من تتبعه عند مروره عبر الباب.

وصمم الباب بشكل يمنع اختراقه من قبل اللصوص، كما يتحمل الصدمات والضرر، ويوفر تطبيق myQ Pet Portal تقارير يومية عن عدد المرات التي يخرج فيها حيوان أليف ويسمح لك بتعيين إعدادات مخصصة للوقت الذي يمكن أن يأتي فيه كلبك ويذهب. تم تصميم الجهاز للراحة، ولكن أيضًا للحفاظ على حيواناتك الأليفة آمنة أثناء النهار حيث يعتبرها أعضاء في الأسرة.