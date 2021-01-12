تكنولوجيا: Philips تكشف عن فرشاة اسنان Sonicare 9900 Prestige الذكية #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Philips عن فرشاة أسنان ذكية خلال معرض CES للعام 2021، حيث تنطلق فرشاة Sonicare 9900 Prestige بتقنية تعمل على تحديد النمط الأفضل للمستخدم في تنظيف الأسنان بشكل تلقائي.

يأتي معرض CES سنوياً بمجموعة من الإعلانات المتنوعة عن التقنيات الجديدة المرتقبة، ولقد قدمت Philips رؤيتها في فرشاة اسنان ذكية تأتي بتقنية متطورة لدعم المستخدمين.

تأتي فرشاة Sonicare 9900 Prestige الجديدة من Philips لمنافسة إصدارات Oral-B، حيث يرتكز تصميم Sonicare 9900 Prestige على تقنية الذكاء الإصطناعي لدعم مراقبة صحة الفم، كما تستخدم مستشعر SenseIQ لإستشعار مدى صعوبة الضغط على أسنانك، ومن ثم ضبط قوة الضغط والتنظيف، وأيضاً ضبط شدة الإهتزازات.

كما تؤكد Philips على أن شعيرات فرشاة Sonicare 9900 Prestige الذكية ستدعم تنظيف الاسنان بكفاءة أعلى 20 مرة، كما تأتي الفرشاة مع تطبيق Sonicare الذي يقدم إرشادات لتنظيف الاسنان في الوقت الفعلي.

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