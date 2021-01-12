تكنولوجيا: TCL تكشف عن أول مكبرات soundbar لاسلكي لأجهزة Roku TV في معرض #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت TCL النقاب عن أول مكبرات soundbar لاسلكية تنطلق لدعم أجهزة تلفاز Roku في فعاليات معرض CES.

ينطلق الإصدار الجديد من أجهزة ومكبرات soundbar اللاسلكية من Roku بعنوان Alto R1، حيث يتميز المكبر الصوتي بتصميم لاسلكي للإقتران السريع بأجهزة Roku TV، كما يتطلب في البداية إتصال وتوصيل كابل الطاقة ليبدأ عمل المكبر الصوتي مباشرة.

ويمكن لمكبر s الصوتي أن يقدم تجربة صوتية مميزة مع إعدادات بسيطة وسريعة، أيضاً أكدت TCL على إمكانية مزامنة المكبر الصوتي بآداء سريع، مع دعم تحديثات تلقائي لبرامج المكبر الصوتي.

يذكر أن TCL لم تؤكد على مستوى تسعير مكبر Alto R1 الصوتي، أو موعد إطلاق مكبر Alto R1 اللاسلكي للأسواق، ومن المقرر أن يضم هذا الإصدار تقنية Dolby Atmos.

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