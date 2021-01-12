تكنولوجيا: إعلان تشويقي من TCL يكشف عن جهاز لوحي مميز بشاشة قابلة للتدوير #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت شركة TCL لمحات من تصميم نموذج لجهاز لوحي يتميز بشاشة قابلة للتدوير بحجم 17 إنش، خلال فعاليات معرض CES للعام 2021.

تتجه بعض الشركات لتطوير الشاشات القابلة للتدوير في الهواتف الذكية، ولقد قدمت TCL رؤيتها الخاصة في تصميم الجهاز الذي يضم شاشة بحجم 17 إنش في شاشة OLED مرنة.

أيضاً يوضح الإعلان التشويقي تصميم الجهاز اللوحي من TCL وفكرة فتح الشاشة، كما تقدم الصور في الإعلان التشويقي فكرة عن التجربة المقدمة في هذا التصميم الذي يمكن أن يقدم عرض واضح للشاشة، كما تحاكي شاشة الجهاز اللوحي حجم شاشة أجهزة الحاسب.

وتدعم الشاشة تدرج ونطاق لوني بنسبة 100%، إلا أن TCL لم توضح تفاصيل أكثر حول الجهاز اللوحي أو أي خطط لبدء إنتاج هذا الإصدار في وقت قريب.

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