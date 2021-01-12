علوم وتكنولوجيا

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. والقاهرة تسجل 26

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الشارقة - اميمة ياسر - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء الموفق 12 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الثلاثاء نهارًا:
- طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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