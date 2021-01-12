تكنولوجيا: مايكروسوفت تقدم جهاز Surface Pro 7 Plus بسعة أكبر في البطارية #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم مايكروسوفت جهاز Surface Pro 7 Plus لدعم المستخدمين في الأغراض التعليمية، وأيضاً العمل، حيث يأتي هذا الإصدار بسعة أكبر للبطارية، وميزة الإتصال بشبكات LTE.

قامت شركة مايكروسوفت بدفع تحديث لجهاز Surface Pro 7 Plus مع مجموعة من التحسينات والتي تشمل ذاكرة SSD قابلة للإزالة، مع بطارية بحجم أكبر، وميزة الإتصال بشبكات LTE، مع سعة أكبر للبطارية.

يستهدف جهاز Surface Pro 7 Plus الجديد دعم المستحدمين في مجال الأغراض التعليمية إلى جانب دعم المستخدمين في قطاع العمل.

وتشير التوقعات إلى أن التغيير الأكبر الذي يطرأ على Surface Pro 7 Plus في ذاكرة SSD القابلة للإزالة، حيث تؤكد مايكروسوفت على أن هذه الميزة تقدم مستوى أفضل في الحماية وتأمين المستخدم.

كما تقدم عملاق البرمجيات جهاز Surface Pro 7 Plus بميزة الإتصال بشبكات LTE، إلا أن الميزة تدعم نموذح Core i5 فقط في الوقت الحالي، وتدعم الميز SIM الفعلية وكذلك eSMI، كما تؤكد مايكروسوفت على التوسع بإصدارارت جديدة للشركو لاحقاً.

المصدر

اعلان





