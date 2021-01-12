تكنولوجيا: TP-Link تكشف عن كاميرة مراقبة وجرس باب يدعم تسجيل الفيديو #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت TP-Link عن مجموعة جديدة من الأجهزة الذكية التي تنطلق للأسواق في 2021، حيث قدمت الشركة كاميرة مراقبة مع جرس ذكي يدعم تسجيل الفيديو من علامة Kasa التجارية.

تدعم أجهزة TP-Link الجديدة من علامة Kasa التجارية تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل، كما ترتكز الكاميرة على تقنية الذكاء الإصطناعي لتحديد وإدراك الأشخاص أو المتسللين.

كما تدعم كاميرة المراقبة من TP-Link معايير IP64 في مقاومة الماء والغبار، وتقدم الشركة ميزة التخزين السحابي عبر خدمة Kasa Care التي تقدم ميزة تخزين لقطات على مدار 30 يوم.

أيضاً سيتاح للمستخدم التخزين في بطاقة microSD خارجية حتى سعة 128 جيجا بايت، وتوفر كاميرة Kasa Spot Pan Tilt ميزة تسجيل الفيديو بدقة 2K، مع مستشعر يدعم التسجيل في الظلام وتتبع الحركة، وورصد أي نشاط غير تقليدي.

كما تقدم الشركة مفتاح Kasa Smart Dimmer الذي يدعم إكتشاف الحركة، وينطلق مع مستشعر للإضاءة المحيطة، كما يدعم إغلاق الإضاءة عند إتجاه المستخدم للنوم، ويتوفر أيضاً من بين الأجهزة الذكية مقبس Smart Wi-Fi Outdoor الذي يدعم التحكم بالأوامر الصوتية.

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