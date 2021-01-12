علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: Targus تكشف عن إضاءة لوحة مفاتيح وحقيبة ظهر بتصميم مقاوم للميكروبات #CES2021

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه العديد من الشركات لمواكبة التداعيات التي ظهرت نتيجة لإنتشار وباء COVID-19، بينما تحاول بعض الشركات لإطلاق منتجات تقدم الدعم الأمثل للمستخدمين، ولقد بدأت شركة Targus بالفعل في إصدار منتجات تتوافق مع إنتشار فيروس ، حيث قدمت إضاءة للوحة المفاتيج تدعم قتل الميكروبات.

ولقد إستعرضت Targus خلال فعاليات CES 2021 مجموعة جديدة من الملحقات التي إصدرت من الشركة بهدف دعم حماية المستخدمين بكفاءة  أعلى.

وتقدم الشركة مصباح إضاءة UV-C LED للوحة المفاتيح بميزة رئيسية في إضاءة ودعم القضاء على الميكروبات، حيث يمكن لهذه الإضاءة أن تدعم أنماط مختلفة، كما سيتم القضاء على البكتريا بنسبة 99.9% على أن تستمر عملية التظهير لفترة طويلة.كما كشفت Targus عن حقيبة ظهر 2Office Antimicrobial، أيضاً تتميز بشاشة بحجم يتراوح بين15 أو 17.3 من شهر يناير،  أيضاً تخطط الشركة إطلاق حقيبة الظهر كما تم دعم المستخدم .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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