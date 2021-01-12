تكنولوجيا: Targus تكشف عن إضاءة لوحة مفاتيح وحقيبة ظهر بتصميم مقاوم للميكروبات #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه العديد من الشركات لمواكبة التداعيات التي ظهرت نتيجة لإنتشار وباء COVID-19، بينما تحاول بعض الشركات لإطلاق منتجات تقدم الدعم الأمثل للمستخدمين، ولقد بدأت شركة Targus بالفعل في إصدار منتجات تتوافق مع إنتشار فيروس كورونا، حيث قدمت إضاءة للوحة المفاتيج تدعم قتل الميكروبات.

ولقد إستعرضت Targus خلال فعاليات CES 2021 مجموعة جديدة من الملحقات التي إصدرت من الشركة بهدف دعم حماية المستخدمين بكفاءة أعلى.

وتقدم الشركة مصباح إضاءة UV-C LED للوحة المفاتيح بميزة رئيسية في إضاءة ودعم القضاء على الميكروبات، حيث يمكن لهذه الإضاءة أن تدعم أنماط مختلفة، كما سيتم القضاء على البكتريا بنسبة 99.9% على أن تستمر عملية التظهير لفترة طويلة. كما كشفت Targus عن حقيبة ظهر 2Office Antimicrobial، أيضاً تتميز بشاشة بحجم يتراوح بين15 أو 17.3 من شهر يناير، أيضاً تخطط الشركة إطلاق حقيبة الظهر كما تم دعم المستخدم .

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