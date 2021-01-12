تكنولوجيا: تقنية سامسونج Galaxy Upcycling تحول هواتف Galaxy القديمة إلى أجهزة IoT ذكية #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج في فعاليات CES 2021 عن تطوير برمجيات Galaxy Upcycling، والتي تحول هواتف Galaxy القديمة إلى أجهزة ذكية تعتمد على الإتصال بالإنترنت.

يمكن لهواتف Galaxy القديمة أن تتحول إلى أجهزة أكثر فاعلية في دعم المستخدم عبر برمجيات Galaxy Upcycling، حيث تم تطوير البرمجيات لتدعم تحويل هواتف Galaxy إلى أجهزة لمراقبة الأطفال، أو أجهزة لإستشعار الإضاءة.

قدمت سامسونج برمجيات “Galaxy Upcycling” بهدف دعم المستخدمين في إعادة إستخدام الهواتف الذكية القديمة من سلسلة Galaxy لتكون جزء من الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت.

ومن المقرر أن تعمل سامسونج على تمكين بعض المميزات في هواتف Galaxy القديمة عبر تحديث البرمجيات الذي سيتيح للمستخدم إختيار المهام الجديدة للهاتف.

أيضاً إستعرضت سامسونج عملية إعادة تحديد مهام الهاتف عبر برمجيات “Galaxy Upcycling”، التي حولت هاتف Galaxy إلى جهاز لمراقبة الأطفال وإستشعار بكاء الأطفال وإرسال التنبيهات، كما إستعرضت العملاق الكوري أيضاً آداء التقنية في تحويل الهاتف لجهاز لإستشعار الإضاءة وتشغيل الأضواء بشكل تلقائي.

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