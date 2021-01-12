تكنولوجيا: Aptiv تقدم مميزات السيارات الفاخرة في تقنية الشركة الجديدة #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عرفت شركة Aptiv بتطوير تقنية السيارات ذاتية القيادة، والآن تتجه الشركة لترقية السيارات القديمة بمواصفات إقتصرت على السيارات الفاخرة من خلال تقنية ADAS الجديدة.

تقدم شركة Aptiv مساعد للقيادة الذاتية في نظام ADAS الجديد من الشركة، حيث تعمل الكاميرات، مع LiDAR، والرادار لجلب التقنية إلى السيارات المختلفة من السيارات المميزة بحجم صغير، إلى السيارات كبيرة الحجم.



كما تستخدم Aptiv رادار “4D” لدعم نطاق مضاعف في التصوير، ومن المتوقع أن يضاف بعض المميزات في المقصورة التي تشمل الكاميرات، وأجهزة الإستشعار، والتي سيتم ترقيتها بتحديث البرمجيات، ومن المتوقع أن يتم إطلاق تقنية Aptiv ADAS في السيارات بدءاً من عام 2024.

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