تكنولوجيا: TP-Link تقدم أحدث أجهزة الراوتر Deco mesh بميزة التحكم الصوتي #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت TP-Link في فعاليات مؤتمر CES اليوم عن ترقية جديدة لجهاز راوتر Deco mesh الذي يدعم الآن ميزة التحكم الصوتي، ويدعم تغطية مساحة 4000 قدم.

يدعم جهاز راوتر TP-Link الجديد ميزة إلقاء الأوامر الصوتية عبر مساعد امازون الرقمي Alexa، كما يضم جهاز Deco Voice X20 مكبرات صوتية ذكية، لدعم المستخدمين بميزة التحكم الصوتي في الأجهزة الذكية دون الحاجة لجهاز Echo Dots مخصص،

كما يمكن لاثنان من وحدات أجهزة الرواتر أن تدعم تغطية مساحة تصل إلى 4000 قدم مربع، مع تقنية WiFi 6، كما يأتي جهاز الروانر بتصميم مميز بقاعدة باللون الأحمر مع إسطوانه مميزة باللون الأبيض.

أيضاً قدمت TP-Link مجموعة Deco التي تستخدم بتقنية WiFi 6E، بتردد 6.0 GHz، ويأتي كل من Deco X96 و X76 Plus بمعايير وآداء أسرع، كما قدمت الشركة مميزات إضافية مثل Zigbee.

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