شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة يابانية تصمم نظاما ذكيا يتعرف على الوجوه رغم ارتداء أقنعة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت شركة "إن إى سى" اليابانية، من إنتاج نظام ذكى قادر على كشف هوية أى شخص فى ظل ارتدائه لقناع الوجه، والنظام الجديد يعمل على تحديد هوية الشخص الذي يرتدي قناعًا من خلال الأجزاء التي لم يتم تغطيتها، مثل: العيون والمناطق المحيطة بها، للتحقق من هوية الشخص، على أن يقوم المستخدمون بتسجيل صورة لوجههم سابقًا، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك|.

ومن جهته، صرح شينيا تاكاشيما، مساعد مدير قسم المنصات الرقمية في شركة "إن إي سي" بأن الاحتياج لهذا النظام، نما بشكل أكبر بسبب فيروس كورونا حيث استمرت حالة الطوارئ في العام الماضى لفترة طويلة واضطر الملايين حول العالم لارتداء أقنعة الوجه لحماية أنفسهم من كوفيد 19، قائلا:" لذا فقد قدمنا ​​هذه التكنولوجيا إلى السوق".

وأوضح تاكاشيما أن تقنية التعرف على الوجه تعني عدم الاضطرار إلى إبراز البطاقة الأمنية، التي يمكن أن تُفقد أو تُسرق، كما تساعد التكنولوجيا الناس على تجنب ملامسة الأسطح المختلفة.

وتابع: "أصبح التحقق من الشخصية، دون لمس أسطح أمرا بالغ الأهمية بسبب تأثير فيروس كورونا، ونأمل في المساهمة في تحقيق السلامة وراحة البال من خلال تعزيز الجهود في هذا المجال".

وقالت الشركة إن التحقق من هوية مرتدى الكمامة يستغرق أقل من ثانية واحدة، وتزعم أن معدل الدقة يزيد عن 99.9 في المئة، ويمكن استخدام النظام عند البوابات الأمنية في مباني المكاتب والمرافق الأخرى.



نظام التعرف على الوجوه

ولم تكشف الشركة عن سعر النظام، لكنها تستهدف مبيعات بقيمة 100 مليار ين "970 مليون دولار"، فى السنة المالية 2021 لأعمالها المتعلقة بالقياسات الحيوية وتحليل الفيديو، التي تشمل أنظمة تكنولوجيا الوجه، وقال تاكاشيما إنه تم البدء فى بيع النظام الجديد في شهر أكتوبر الماضى، ومن بين العملاء شركة "لوفتهانزا" والخطوط الجوية الدولية السويسرى.