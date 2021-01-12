شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 Pro و iPhone XS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل خلال 2019 عن هاتفها iPhone XS والذى يعد واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمون بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة على الطريق نحو الجيل التالى من هواتف أبل المتطورة، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12 Pro:

الشاشة:

iPhone 12 Pro: شاشة 6.1 بوصة.

iPhone XS: شاشة 5.8 بوصة.





نوع الشاشة:

iPhone 12 Pro: شاشة OLED

iPhone XS: شاشة OLED

دقة الشاشة:

iPhone 12 Pro: بدقة 2532 × 1170 بيكسل.

iPhone XS: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.

المعالج:

iPhone 12 Pro: معالج A14 Bionic

iPhone XS: معالج Apple A12 Bionic





الذاكرة الداخلية:

iPhone 12 Pro: 64GB

iPhone XS: 256GB

نظام التشغيل:

iPhone 12 Pro: iOS (14.x)

iPhone XS: iOS (14.x)





البطارية:

iPhone 12 Pro: 2815 mAh

iPhone XS: 2659 mAh





الكاميرا الخلفية:

iPhone 12 Pro: ثلاثية 12 ميجابكسل.

iPhone XS: مزدوجة 12 ميجابكسل.





الكاميرا الأمامية:

Phone 12 mini: 12 ميجابكسل.

iPhone XS: 7 ميجابكسل.