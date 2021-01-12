شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المسئولون الصينيون يدفعون عمالقة التكنولوجيا لمشاركة بيانات المستخدمين الائتمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شخصان مطلعان على الأمر إن الصين تخطط لإجبار عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك Ant Group و Tencent و JD.com على مشاركة بيانات قروض المستهلكين الخاصة، وذلك لمنع الاقتراض الزائد والاحتيال، في أحدث تشديد في بكين للتدقيق، بحسب موقع gadgetsnow الهندى.

وبحسب التقرير، فإن الخطة، في حالة تنفيذها، ستنهي بشكل فعال نهج مبدأ عدم التدخل للحكومة في الصناعة، فيما تميل منصات الإنترنت الكبيرة إلى مقاومة تسليم بياناتها، وهي أحد الأصول الحاسمة التي تساعدها على إدارة العمليات وإدارة المخاطر وجذب عملاء جدد، وقال الناس إن المنظمين الصينيين، بما في ذلك البنك المركزي، يخططون لإصدار تعليمات لمنصات الإنترنت لتغذية بيانات قروضهم الضخمة لبعض وكالات الائتمان في جميع أنحاء البلاد.

وقال الناس إن الوكالات، التي يديرها أو يدعمها بنك الشعب الصيني (PBOC)، ستشارك البيانات على نطاق أوسع مع البنوك والمقرضين الآخرين لتقييم المخاطر بشكل مناسب ومنع الإفراط في الاقتراض، فيما رفضتAnt Group و Tencent، ولم يستجب JD.com و PBOC على الفور لطلبات التعليق.

كما رفض الأشخاص الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام، ولم يتم الإبلاغ عن تفاصيل الاقتراح التنظيمي لإدراج Tencent و JD.com في ترتيب مشاركة بيانات القرض، وتضيف الخطة إلى المقترحات الأخيرة لتشديد التدقيق مع عمالقة التكنولوجيا وكبح جماح بناء الإمبراطورية ، لا سيما في القطاع المالي.

ومنذ ذلك الحين، أطلق المنظمون تحقيقًا لمكافحة الاحتكار في شركة Alibaba ، الأم السابقة لشركة Ant ، وأمرت شركة التكنولوجيا المالية بتغيير عمليات الإقراض وغيرها من شركات التمويل الاستهلاكية، يأتي أحدث اقتراح تنظيمي لشركات الإنترنت أيضًا في الوقت الذي تتخوف فيه بكين من ضوابط فضفاضة للمخاطر في البنوك، خاصة البنوك الأصغر منها، من حيث قروض المستهلكين واعتمادها المفرط على منصات مثل Ant للعثور على العملاء.

وقال أحد كبار المنظمين: "تكون البنوك الصغيرة عمومًا في وضع أضعف عندما تشارك مع عمالقة التكنولوجيا المالية مثل Ant، ولقد اعتمدت بشكل كبير على بيانات Ant لضمان القروض وإدارة المخاطر"، وقالت الجهة المنظمة التي رفضت نشر اسمها بسبب حساسية الأمر: "عندما تحدث حالات تخلف عن السداد، يتعين عليهم تحمل معظم الخسائر"، "من الأهمية بمكان أن يتمتع المقرضون بوصول أفضل إلى بيانات ائتمانية أكثر شمولاً وتفصيلاً عن المقترضين."

ومن خلال تطبيقها الفائق Alipay ، تجمع Ant بيانات أكثر من مليار شخص، كثير منهم من الشباب والمستخدمين المحتكين بالإنترنت بدون بطاقات ائتمان أو سجلات ائتمانية كافية مع البنوك، بالإضافة إلى 80 مليون تاجر، وفقًا لنشرة الشركة.