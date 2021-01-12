شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيسلا تبحث عن رئيس لمركز تصميم لتصنيع سيارات للصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث شركة تسلا إنشاء مركز تصميم "كامل الوظائف" في شنغهاي أو بكين وتصميم سيارات كهربائية مصممة لأذواق المستهلكين الصينيين، وفقًا لثلاثة أشخاص على دراية بالموضوع.

وقالت المصادر إن مديري الموارد البشرية في شركة صناعة السيارات الأمريكية، بالإضافة إلى العديد من الباحثين عن الكفاءات، كانوا يبحثون تعيين مدير لمركز التصميم خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وأضافوا أنهم يبحثون عن مرشحين "ثنائيي الثقافة" يتمتعون بخبرة 20 عامًا أو أكثر على دراية بالأذواق الصينية ويمكنهم سد الفجوات بين الصين والولايات المتحدة.

وتم إجراء مقابلات مع بعض المرشحين من قبل رئيس التصميم العالمي في Tesla، فرانز فون هولزهاوزن، وفقًا للأشخاص، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح عدد المرشحين المحتملين الذين اتصلت بهم الشركة وجهات التوظيف.

وتحدثت المصادر الثلاثة لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الموضوع وطابعه السرى.

لم يستجب تسلا وفون هولزهاوزن لطلبات عبر البريد الإلكترونى للتعليق.

تعد الصين أكبر سوق للسيارات في العالم، بالإضافة إلى أكبر سوق للسيارات الكهربائية مع حجم مبيعات متوقع أن يصل إلى ما يقرب من 1.5مليون سيارة هناك هذا العام، وفقًا لشركة الاستشارات LMC Automotive، وهي أيضًا السوق رقم 2 في تسلا بعد الولايات المتحدة.

لم يتم تطوير خطط شركة صناعة السيارات لاستوديو التصميم بشكل كامل، وتعتقد المصادر أن تسلا ستنتظر على الأرجح مزيدًا من الوضوح بشأن العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين في ظل رئيس أمريكي جديد قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه الخطوة وجميع تفاصيلها.

يتناسب البحث عن المواهب، الذي قالت المصادر إنه يركز بشكل أساسي على الصين، مع تعليقات رئيس شركة تسلا إيلون ماسك في أوائل العام الماضي.

"أعتقد أن شيئًا سيكون رائعًا للغاية سيكون... إنشاء مركز تصميم وهندسة في الصين لتصميم سيارة أصلية في الصين بالفعل للاستهلاك العالمي، قال في حدث إعلامي في شنغهاي "أعتقد أن هذا سيكون مثيرا للغاية".