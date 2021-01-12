إل جي استخدمت شخصية افتراضية لإعلانات CES

دبي - يزن راشد - استخدمت شركة إل جي شخصية افتراضية بالكامل تُدعى Reah Keem للترويج لبعض منتجاتها، وذلك بعد أن أصبح معرض CES رقميًا بالكامل لأول مرة هذا العام، مما دفع بعض الشركات لاستخدام الأسلوب الرقمي لتجربة مؤتمراتها الصحفية التي تُبث مباشرةً.

وارتدت هذه الشخصية الافتراضية المدعومة بتقنية التعلم العميق سترة بقلنسوة، وأوضحت أن السفر كان جزءًا مهمًا من حياتها، وعبرت عن مدى حاجتها للتجول حول العالم وتقديم العروض مرة أخرى.

واستخدم Reah Keem تلك الرغبات للانتقال إلى LG CLOi UV-C Robot، وهو جهاز تم الإعلان عنه يستخدم الأشعة فوق البنفسجية لتطهير المناطق العامة والشعبية بشكل عام.

وتم تصميم الروبوت، الذي أعلنت عنه إل جي في شهر ديسمبر، لتطهير المناطق ذات الازدحام الشديد، مثل الفنادق، من خلال الضوء الساطع للأشعة فوق البنفسجية التي يجب أن تقلل من التعرض للجراثيم الضارة.

وكانت وظيفة Reah Keem التحدث عن مدى أهمية CLOi UV-C لحياتها الخاصة، مستغلة الفرصة للحديث عن مدى حماستها لبدء السفر مرة أخرى في العالم الحقيقي، وهو العالم الذي لا تنتمي إليه من الناحية الفعلية.

وقالت الشخصية الموسيقية الخيالية: يبدو أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى نتمكن من إعادة الحفلات والحفلات، وحتى ذلك الحين، سأتصل بالاستوديو الخاص بي وأعمل على مقاطع الفيديو والأشياء الخاصة بي.

وتحولت الشخصية بعد ذلك إلى الحاسب المحمول الأحدث من إل جي LG Gram، مع التركيز على الحواف الرقيقة والشاشة العالية الدقة، وهي شاشة متطورة تستهدف محترفي الصور والفيديو.

واختتمت الشخصية الافتراضية كلامها قائلة: هذا كل شيء بالنسبة لي في الوقت الحالي، لكن ابق على اتصال لأن التحديث القادم هو تحديث مثير يخص LG ThinQ.

وكانت شركة إل جي قد أعلنت أنها تعمل على إنسان افتراضي وروجت لوجوده من خلال حساب عبر منصة إنستاجرام لديه نحو 6000 متابع، بالإضافة إلى صفحة ضمن خدمة SoundCloud بأغنية واحدة.